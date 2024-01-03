تسلا سلمت 1.8 مليون سيارة كهربائية في عام 2023

كشفت شركة Tesla النقاب عن أرقام تسليم وإنتاج السيارات الكهربائية لعام 2023، وقد حققت الشركة عامًا رائعًا آخر - لكن منافستها الصينية BYD تقترب منها. أنتجت شركة Elon Musk 1.846 مليون سيارة كهربائية في العام الماضي وسلمت 1.809 مليون، متفوقة على عمليات التسليم لعام 2022 بنسبة 38 بالمائة. وتشمل هذه الأرقام 494,989 سيارة كهربائية تم إنتاجها في الربع الأخير وتم تسليم 484,507 سيارة.

توقعت شركة Tesla في الأصل أنها ستبيع مليوني سيارة في عام 2023، لكنها عدلت هذا الرقم نزولاً في مكالمة أرباح أكتوبر 2023. لقد تجاوز توقعات المحللين للربع الرابع من عام 2023، وفقًا لـ CNBC.

قامت شركة Tesla ببناء 476,777 سيارة من طراز 3 وModel Y EVs في الربع الأخير وسلمت 461,538 منها. ويشمل ذلك مبيعات طراز "هايلاند" 3 المحدث. وبينما توقع إيلون ماسك في الربع الأخير أن الطراز Y سيصبح "السيارة الأكثر مبيعًا على وجه الأرض"، إلا أن الشركة لم تقم بتقسيم المبيعات بين طرازيها الأكثر شعبية. باعت الشركة 18.212 "طرازًا آخر" يتكون من طرازي S وModel X EVs. لا توجد أرقام مبيعات لـ Cybertruck حتى الآن.

واجهت شركة تسلا بعض الصحافة السلبية بشأن تشكيلة سياراتها الكهربائية، خاصة حول نظام الطيار الآلي الخاص بها، والذي شهد تدقيقًا تنظيميًا في الولايات المتحدة ودول أخرى. لا شك أن مبيعات السيارات الكهربائية تلقت دفعة من الانخفاضات المتعددة في الأسعار خلال العام الماضي أيضًا، حيث انخفض الطراز 3 والطراز Y مؤخرًا إلى 38,990 دولارًا و45,990 دولارًا على التوالي. وأرجعت شركة تسلا انخفاض الأسعار إلى "عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحول معنويات المستهلك" في مكالمة أرباح شهر أكتوبر.

تعد الصين واحدة من أكبر أسواق تيسلا، لكن الشركة تواجه منافسة شديدة هناك من شركة عملاقة أخرى للسيارات الكهربائية، وهي BYD. وأعلنت تلك الشركة عن مبيعات 3.02 مليون سيارة كهربائية في عام 2023، بما في ذلك 1.6 مليون سيارة كهربائية بالكامل و1.4 مليون سيارة هجينة. ومع ذلك، فإن معظم سيارات BYD الكهربائية تباع بسعر أقل بكثير من سيارات Tesla.