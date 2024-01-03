منتخب الشباب فى 92 يوما.. اختيار 159 لاعبا من 72 ناديا وسجل 11 هدفا بـ6 مباريات

بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.

ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية:

أولا: عدد المعسكرات :

* 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا

* الأول : 6 أيام

* الثاني : 3 أيام

* الثالث : 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس )

* الرابع : 2 يوم

* الخامس : 5 أيام

. السادس : 5 أيام

ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن :

159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي

ثالثا- عدد الأندية : 72 ناديا

رابعا: عدد المباريات : 6 مباريات :

* 3 مكسب

* 2 تعادل

* 1 هزيمة

خامسا- عدد الأهداف المُسجلة : 11 هدف

سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة : 9 أهداف