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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب الشباب فى 92 يوما.. اختيار 159 لاعبا من 72 ناديا وسجل 11 هدفا بـ6 مباريات

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.

 

ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية:

أولا: عدد المعسكرات :

* 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا

* الأول : 6 أيام

* الثاني : 3 أيام

* الثالث : 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس )

* الرابع : 2 يوم

* الخامس : 5 أيام

 . السادس : 5 أيام

 

ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن :

159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي

ثالثا- عدد الأندية : 72 ناديا

 

رابعا: عدد المباريات : 6 مباريات :

* 3 مكسب

* 2 تعادل

* 1 هزيمة

خامسا- عدد الأهداف المُسجلة : 11 هدف

سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة : 9 أهداف

منتخب مصر للشباب
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