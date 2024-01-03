عاجل
الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم يكشف حصيلة عمليات المقاومة اليوم عاجل.. عملية قسامية قدسية مشتركة تستهدف 60 تجمعًا إسرائيليًا في خانيونس
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كاسيت 90| مدحت صالح ومصطفى كامل للمرة الأولى في السعودية

مدحت صالح ومصطفى
مدحت صالح ومصطفى كامل

يشارك كل من الفنان مدحت صالح والفنان مصطفى كامل للمرة الأولى في الحفلات الغنائية لموسم الرياض، حيث يجتمعان في حفل"كاسيت 90" الذي يجمع نجوم التسعينيات.

ومن المقرر ان يقام الحفل غدًا الخميس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ويضم 9 نجوم “محمد فؤاد، إيهاب توفيق، مدحت صالح، هشام عباس، مصطفى كامل”، بجانب الفرق الأمريكية الشهيرة" Aqua، مع المغنية الشهيرة jenny from ace of base والمغني الألماني haddaway"

 

 

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة 

 تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”. 

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر Google News

مواد متعلقة

كاسيت 90| أغانٍ لن تنسى لـ محمد فؤاد في التسعينيات

كاسيت 90| مصطفى قمر ومراحل غنائية مهمة في التسعينيات

شيرين عبد الوهاب| مناسبة عالمية تجمعها بجمهور لبنان

ليلة موسيقية خاصة من أعمال منير مراد في الأوبرا المصرية

قصة جندى بين الموسيقى والباليه والدراما بالاوبرا

الموسيقي أحمد إبراهيم يأخذ نصيب الأسد في ألبوم عمرو دياب "مكانك"

حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس على مسرح واحد بالإمارات

أغاني ليلى مراد على مسرح أوبرا الإسكندرية.. غدًا

الجريدة الورقية