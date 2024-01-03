المحكمة تقتص لربة منزل شوه زوجها وجهها بالكتر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بالتعدي على طليقة أحدهما بسبب خلافات زوجية.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور وكيل النيابة إسلام طاحون وحضور أمين السر محمد طه محمد.



وكشفت تحقيقات النيابة أن بسبب خلافات بين المتهم الأول وطليقته أحدث المتهمان جرحا بالمجني عليها وتعديا عليها، وأعدا لذلك الأداة - كتر - محل الاتهام الثاني، وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضربا بتلك الأداة فأحدث بها الإصابات، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة.



وأشارت التحقيقات أن المتهم الأول ادعى بأن المجني عليها سيئة السمعة وتسببت له في مشاكل خاصة فقرر الاعتداء عليها فاصطحب معه صديقه المتهم الثاني وتوجها إلى العقار الذي تقطن فيه المجني عليها بعد أن كان قد اتفق مع مالك العقار أن يحضر له يوم الجمعة لكي يطلعه على محتوى كاميرات العقار ليثبت له أن طليقته حسنة السير، وأنه لا صحة لما يردده عنها.

وفي الموعد حضر والمتهم الثاني وتقابلا مع مالك العقار واطلعها على محتوى الكاميرات واصطحبها إلى شقة المجني عليها وما أن فتحت لهما باب الشقة سكنها، حتى ضربها المتهم الأول بيده فأسقطها أرضا وأثناء ذلك قيدها المتهم الثاني من الخلف ليخرج المتهم الأول سلاحا أبيض كتر من جيبه ويضربها به على وجهها ورأسها ضربات متعددة، فأحدث بها عدة إصابات.