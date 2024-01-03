رئيس جنوب الوادي يُتابع معدلات إنجاز برامج الجامعة الأهلية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، اجتماع موسع بفريق عمل جامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور منسقي مختلف البرامج و أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الجامعة الاهلية كمشروع قومي يهدف الى اتاحة فرص التعليم العالي وتنمية المجتمع المحيط بالجامعة وتقديم تخصصات مطلوبة في سوق العمل مشيرا الى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وناقش رئيس الجامعة منسقى البرامج في معدلات الإنجاز في مختلف البرامج في الجوانب الاكاديمية و الإدارية و الانشائية ومدى جاهزية البرامج الجديدة ( العلوم الإدارية ، الالسن) .

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التكامل بين مختلف عناصر العمل في الجامعة و المتابعة الميدانية لمختلف الخطط والبرامج من المسؤولين الاكاديميين و التنفيذيين و الاهتمام بالتوثيق الدقيق لكافة مراحل العمل .

واستعرض رئيس الجامعة مهام فريق العمل بالجامعة الاهلية وما تم إنجازه من التكليفات السابقة واجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية بمكاتب المبنى الرئيسي بمقر جامعة جنوب الوادي الاهلية وتابع التجهيزات ووجه بتوفير اقصى درجات الأمان وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لإدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية.