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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن 10 سنوات لسائق أوبر يستخدم سيارته في توزيع الهيروين

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق أوبر بالسجن لمدة عشر سنين وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل النيابة إسلام طاحون وحضور أمين السر محمد طه.

وكشفت التحريات أن المتهم أحرز مواد مخدره حال تردده على دائرة قسم البساتين متخذا سيارته مكانًا لإخفائها،وأثناء تواجده في ميدان الجزائر بدائرة قسم البساتين.

وأشارت التحريات بعد ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة قيادته عشر بداخلها على حقيبة سوداء اللون أسفل المقعد الخلفي بفتحها عثر بداخلها على عدد سبعة قطع حجرية أسطوانية بيج اللون تشبه جوهر الهيروين المخدر

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر  بحيازته للجوهر المخدر المضبوط بقصد الاتجار والهاتف لسهولة الاتصال بالعملاء والمبلغ المالي حصيلة البيع والسيارة كمخزن للمواد المخدرة ووسيلة لنقلها.

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