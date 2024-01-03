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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  اليوم الأربعاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

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وكان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وتقدم "عبدالرازق "  بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه  السلام،

داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

 

الجريدة الورقية