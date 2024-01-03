احالة المتهم بتعذيب رضيعته حتى الموت لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم بتعذيب طفلته الرضيعة حتى الموت بسبب بكائها المستمر في منطقة دار السلام إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الاحالة أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة كاملة كما اعترفت الأم على المتهم.

وقال الأب المتهم خلال التحقيقات، إنه عاد من عمله مرهقا، وحاول النوم إلا أن بكاء الرضيعة منعه من النوم وحاول تهدئتها إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وتعالى صراخ وبكاء الطفلة، فما كان منه إلا أن انهال عليها ضربا بعد أن فقد السيطرة على أعصابه، ظنا منه أن الضرب سيوقف البكاء.

وأضاف الأب أن ابنته تعرضت للإغماء فأسرع بها إلى المستشفى ولكنها توفيت أثناء محاولة العلاج وتم حبس المتهم علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات و سحجات "تعذيب"

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا بها اثر تعدى ودلت التحقيقات الأولية بان الأب وراء ارتكاب الواقعة والقى القبض عليه

وقالت الأم أمام رجال المباحث، إنها سمعت نجلتها الرضيعة، تبكي بشكل هستيري، فهرعت إليها لمعرفة سبب هذا البكاء الحار، فوجدت زوجها والد الطفلة يضربها بعنف في محاولة منه لمنعها من البكاء حتى يتمكن من النوم

وأضافت الأم أن الطفلة أصيبت بالإغماء وسكنت حركتها تماما، فأسرعوا بها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها توفيت أثناء محاولة علاجها

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت النيابة بحبس المتهم وتم التجديد له في الموعد المحدد.