5 إجراءات لتسهيل وصول حصص الوقود لمستثمري ومزارعي قنا

قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي للمحافظة، إن محافظ قنا وجه بإبلاغ محطات الوقود للبدء فى صرف السولار للمزارعين الذين يمتلكون حيازة أراضي زراعية لتشغيل ماكينات الرى الخاصة بهم، فضلا عن تحرير محاضر معاينة لصغار المزارعين لسرعة صرف السولار من محطات الوقود القريبة منهم.

وأورد المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن محافظ قنا اعطى تعليماته لمديرية التموين بسرعة استخراج خطاب بالصرف لأصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر الذين لا تتعدى احتياجاتهم من السولار 5 طن، وبالنسبة للمحاجر والمصانع التى يتعدى احتياجاتها الشهريه 5 طن فعليه التوجه إلى شركات البترول بالمحافظة للتعاقد بالكمية التي يحتاجها، وذلك للتخفيف عن كاهلهم مشقة السفر للتعاقد شهريا مع الشركة العامة للبترول بالقاهرة.

وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا عاجل، لمناقشة مشكلة إجراءات صرف السولار التي يعانى منها أصحاب المصانع من المستثمرين وملاك المحاجر والمزارعين لتشغيل ماكينات الري،.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ،وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين ،واحمد السيد وكيل وزارة التموين ،والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ التنمية المحلية ،وابو القاسم محمود مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ،ومندوب كلا من شركة النيل للبترول ،والشركة التعاونية للبترول ،وشركة مصر للبترول ،وشركة موبيل للبترول.