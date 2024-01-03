امتيازات الوظائف الشاغرة في شركة نيوم السعودية لعام 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء، عن وظائف شركة نيوم السعودية (بدون خبرة)، التي أعلنت عنها شركة نيوم السعودية، عن إتاحة التقديم لمجموعة من الوظائف التي تصل إلى 400 وظيفة تتناسب مع جميع المؤهلات الدراسية.

تخصصات وظائف شركة نيوم السعودية لعام 1445:

وتشمل وظائف شركة نيوم السعودية ، أحد المشاريع الحكومية بالمملكة، مختلف المجالات والتخصصات وتناسب الجنسين من الرجال والنساء، بمرتبات مجزية، وفقا لمجموعة من الشروط التي لابد أن تكون متوفرة في الأشخاص المتقدمين لشغل هذه الوظائف.

وظائف شركة نيوم السعودية 1445

ويطلب المشروع موظفين في وظائف قانونية، وتعليمية، وهندسية، وإدارية، ومالية، وتقنية.

مزايا وظائف نيوم السعودية

رواتب تنافسية بحسب الخبرة والمهارة في العمل.

وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء) أثناء فترة العمل .

سكن مجاني للموظفين من المناطق البعيدة عن المشروع .

يوفر نقل مجاني للموظفين الذين يرغبون في الانتقال لمنازلهم بعد انتهاء العمل .

يتحمل المشروع تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.

إجازة سنوية 30 يوما .

دفع تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنويًا لكل طفل حتى 3 أطفال).

يحصل الموظف على مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)

يقدم خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).

ويقدم للموظف تذاكر وبدل سفر سنوي لقضاء الإجازات في بلدان مختلفة.

ويحصل الموظف على تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.

ويتيح المشروع إمكانية العمل عن بعد 24 يومًا في السنة.

والوظائف المطلوبة متاحة لحملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى أو ما يعادلهما، ويمكن التقديم لوظائف المشروع من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للشركة وكتابة جميع البيانات اللازمة حتى يتم مراجعتها ومطابقتها مع شروط التوظيف، وبعد ذلك سوف يتم الرد على الطلب من خلال الايميل الإلكتروني الرسمي للمتقدم.

وظائف شركة نيوم السعودية

أخصائي التنبؤ بالطلب على المدى القصير.

أخصائي تطوير FM‏.

مهندس رئيسي لإدارة الأصول- مخاطر الأصول والأداء.

رئيس إدارة تقديم الخدمات.

مدير مراقبة المعلومات.

مدير العمليات العقارية.

مدير محتوى.

التدقيق.

مدير ضمان الجودة.

اخصائي دعم إعادة التنظيم.

مدير تعديلات التربة.

مدير البيانات.

مدير صندوق الاكتشاف.

مدير مصنع الابتكار الحيوي.

مدير العقود التجارية.

اخصائي اتصالات أول.

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