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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الدولار يواصل مكاسبه مع ترقب بيانات أمريكية

الدولار
الدولار

سجلت أسعار الدولار الأميركي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، بعدما قفز في الجلسة السابقة مدعوما بمجموعة عوامل، من بينها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والحذر في الإقبال على المخاطرة وهو ما أثر على وول ستريت.

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انخفاض جماعي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

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أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 3-1-2024

 

كان التداول ضعيفا في آسيا في ظل العطلة في اليابان، وترقب السوق لإصدار بعض البيانات الاقتصادية الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.092 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 ديسمبر.

وخسرت العملة الأوروبية 0.95 بالمئة الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو الماضي.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.22 بالمئة بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.47، بعد زيادة 0.86 بالمئة الثلاثاء.

وأدى تباطؤ التضخم والميل إلى التيسير الذي أظهره المركزي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024، وتراجع الدولار وارتفاع سندات الخزانة والأسهم في نوفمبر وديسمبر.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 100.61 الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لم يستمر هذا الاتجاه في العام الجديد، مع حالة من تجنب المخاطرة تسببت في انخفاض مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك المجمع في ختام جلسة التداول الأولى لعام 2024، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وقفزت عوائد سندات الخزانة مع انخفاض الأسعار، ما عزز جاذبية أدوات الدين الأميركية وارتفاع الدولار الثلاثاء.

وظل الين تحت الضغط وانخفض 0.61 بالمئة إلى 142.84 للدولار، بعد انخفاضه 0.82 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي، الذي يستخدم غالبا كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، 0.13 بالمئة عند 0.6244 دولار أميركي.

واستقر الإسترليني عند 1.2622 دولار، بعدما هبط في الجلسة السابقة 0.87 بالمئة في أكبر خسارة يومية له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. 

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.   

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انخفاض جماعي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 3-1-2024
الجريدة الورقية