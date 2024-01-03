روسيا تعلن تحييد 310 جنود أوكرانيين في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحييد نحو 310 عسكريين أوكرانيين، في منطقة دونيتسك، خلال اليوم الماضي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، بلغت إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي، أكثر من 310 جنود ودبابة وعربتي مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وعددا من المعدات العسكرية الأخرى.

وبحسب البيان، قامت وحدات من المجموعة القتالية الجنوبية في منطقة دونيتسك، بالتعاون مع المقاتلات الجوية والمدفعية، بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف في مناطق مستوطنات بوجدانوفكا وكراسنوي وكليششيفكا وأندرييفكا وكورديوموفكا في منطقة دونيتسك.