عاجل
القصة الكاملة لانفجار إيران.. “استهدف زوار قبر قاسم سليماني” القوى الديمقراطية السودانية تلتقي برئيس إيغاد وجيبوتي(صور) استكمالا لانفراد الوفد.. قيادي سياسي سوداني لـ"الوفد" التنسيقية قدمت رؤية لايغاد لإنهاء الحرب
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تعلن تحييد 310 جنود أوكرانيين في دونيتسك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحييد نحو 310 عسكريين أوكرانيين، في منطقة دونيتسك، خلال اليوم الماضي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، بلغت إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي، أكثر من 310 جنود ودبابة وعربتي مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وعددا من المعدات العسكرية الأخرى.

وبحسب البيان، قامت وحدات من المجموعة القتالية الجنوبية في منطقة دونيتسك، بالتعاون مع المقاتلات الجوية والمدفعية، بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف في مناطق مستوطنات بوجدانوفكا وكراسنوي وكليششيفكا وأندرييفكا وكورديوموفكا في منطقة دونيتسك.

مواد متعلقة

البيت الأبيض يطالب بتعزيز الوضع الدفاعي لأوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية

السنيورة: إسرائيل تحاول عبر جريمة اغتيال العاروري تحقيق انتصار فاشل

برد صادم.. رئيس الموساد يعلق على مقتل زعيم حماس صالح العاروري

سكاي نيوز: مقتل 20 شخصا بانفجار على طريق قبر قاسم سليماني

بالتزامن مع ذكرى رحيل قاسم سليماني .. انفجار قرب مقبرة كرمان مقر دفنه

90 شاحنة تعبر ميناء رفح البري اليوم تمهيدًا لإدخالها إلى غزة

ميناء رفح يستقبل 15 جريحًا فلسطينيًا والتنسيق لاستقبال دفعة جديدة

تجويع ويُتم وتشريد.. رئيس الوزراء الفلسطيني يندد بالوضع المأساوي لغزة
الجريدة الورقية