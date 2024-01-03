رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية والأب بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية والإخوة المسيحيين، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونائبيه

والسكرتير العام للمحافظة، المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزارة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي وعلماء الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته أن تظل مصر رمزاً للمحبة والسماحة ونسيجاً واحداً، وتظل دائما فى ازدهار واستقرار، مشيداً بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني، مؤكداً أن الإحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد يرمز للسلام و المحبة، حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد علي التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة، متمنياً أن يعيد تلك المناسبة الجليلة علي مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الإستقرار.