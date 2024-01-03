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الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بطلات "فوبيا" لـ رؤوف عبد العزيز.. سرية تامة ومفاجأة للجمهور

سوسن بدر ورانيا يوسف
سوسن بدر ورانيا يوسف ونرمين الفقي

اقترب المخرج رؤوف عبد العزيز أن ينتهي من تصوير مسلسله الجديد"فوبيا" المكون من ١٥ حلقه ، تأليف كلا من أحمد عزت، وهشام حمزه ومن إنتاج شركه إكسبرت ستوديوز .

سرية تامة 

وحرص المخرج رؤوف عبد العزيز علي إبلاغ صناع العمل بعدم إفصاح اي معلومات عنه خاصة أنها تجربة جديدة ويسعي لمفاجأة جموره بها.

ونشر رؤوف عبد العزيز عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلا :" مسلسل فوبيا،  اعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمه الكبيره سوسن بدر، والنجمه رانيا يوسف، والنجمه نرمين الفقي"

يذكر أن المخرج رؤوف عبد العزيز انتهي مؤخرا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.

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