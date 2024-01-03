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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع سير العمل بالقطاعات الخدمية

جولة المتابعة
جولة المتابعة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع اللإشغالات ، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ، للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.

 

وإزالة أي تعديات على الأرصفة ، والحفاظ على حرم الطريق العام ، وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا، من جانبه  ، تابع عامر طه رئيس مدينة المنيا، في أولي جولاته الميدانية المفاجئة ، عقب توليه رئاسة مركز ومدينة المنيا ، سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة .

 

حيث تابع أعمال النظافة بكورنيش النيل وشوارع المدينة ، كما تفقد الحملة الميكانيكية للتأكيد على جاهزية المعدات، موجهاً بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمعدات ، وسرعة إصلاح الأعطال أولًا بأول لرفع كفاءة منظومة العمل.

 

وفى سياق متصل، تابع رئيس المدينة، أعمال رفع المقلب الوسيط لمدينة المنيا ، والتي تتم بشكل يومي لتوفير بيئة صحية للمواطنين ، والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة ، مؤكداً ،  على مواصلة الجولات الميدانية بشكل مستمر ، ومتابعة كافة القطاعات على أرض الواقع ، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ، وتحقيق رضا المواطن المنياوى.

الجريدة الورقية