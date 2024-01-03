المنيا تتابع سير العمل بالقطاعات الخدمية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع اللإشغالات ، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ، للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.

وإزالة أي تعديات على الأرصفة ، والحفاظ على حرم الطريق العام ، وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنيا، من جانبه ، تابع عامر طه رئيس مدينة المنيا، في أولي جولاته الميدانية المفاجئة ، عقب توليه رئاسة مركز ومدينة المنيا ، سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة .

حيث تابع أعمال النظافة بكورنيش النيل وشوارع المدينة ، كما تفقد الحملة الميكانيكية للتأكيد على جاهزية المعدات، موجهاً بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمعدات ، وسرعة إصلاح الأعطال أولًا بأول لرفع كفاءة منظومة العمل.

وفى سياق متصل، تابع رئيس المدينة، أعمال رفع المقلب الوسيط لمدينة المنيا ، والتي تتم بشكل يومي لتوفير بيئة صحية للمواطنين ، والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة ، مؤكداً ، على مواصلة الجولات الميدانية بشكل مستمر ، ومتابعة كافة القطاعات على أرض الواقع ، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ، وتحقيق رضا المواطن المنياوى.