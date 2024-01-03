كارفور يضخ 3 مليارات جنيه استثمارات ويوفر 7 آلاف فرصة عمل

تختتم شركة “ماجد الفطيم”، التي تملك وتدير الحقوق الحصرية لكارفور في مصر، عام 2023 باستعراض أهم الإنجازات والمساهمات الإيجابية التي تمت على مدار العام، وخططها الاستراتيجية الطموحة خلال عام 2024، مؤكدةً على تفانيها في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري. والتزامًا منها بتعزيز تجربة التسوق بينما توفر لعملائها مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية، أطلقت كارفور مصر الذكرى السنوية ال21 من 1 يناير 2024 وحتى 13 فبراير.

تحت شعار "21 سنة توفير ومكملين"، يستطيع العملاء التمتع بتجربة تسوق استثنائية والاستفادة من العروض الحصرية والخصومات الاستثنائية التي تصل إلى 50% خلال مدة الاحتفال على مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، الأدوات المنزلية، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.

وحرصت كارفور على تقديم خيارات وحلول سداد مرنة لتعزيز الراحة للعملاء من خلال التعاون مع أكبر البنوك ومنصات Buy-Now-Pay-Later ، لأول مرة البنك الاهلي المصري بالإضافة الي بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، فاليوValU، QNB الاهلي، سهولة Souhoola ، أمان AMAN ، فرصة Forsa ، كونتكتContact now . ومن خلال هذه المنصات، يمكن للعملاء الاستفادة من حلول سداد وتسهيلات مختلفة مثل فائدة 0%، وخطط تقسيط تتراوح من 3 إلى 18 شهرًا، وخيارات دفع أخرى داخل متاجر كارفور وعلى ابليكشن ماف كارفور، وذلك وفقًا للشروط والأحكام. وتوازياً مع العروض والخصومات، تحرص كارفور على الالتزام بتوافر المخزون الكافي من المنتجات بأسعار تنافسية لكافة عملائها.

بالإضافة الى ذلك، أطلقت كارفور مسابقة ل21 عريس وعروسة من المقبلين على الزواج للعام الثاني على التوالي. حيث يمكن للعملاء المشاركة في المسابقة خلال فترة الذكرى السنوية وذلك وفقا للشروط المعلنة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكارفور وذلك للحصول على فرصة للفوز بأجهزة كهربائية مختارة.

قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في مصر: " نفخر في كارفور بتواجدنا في المجتمع المصري كشريك استراتيجي موثوق وبريادتنا في صناعة التجزئة خلال 21 عاماً، نظرا إلى مساهماتنا في تعزيز الاقتصاد المحلي على مدار 20 عاما وخلق قيمة مضافة للمجتمع، من خلال ضخ استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف فيليب: "لقد تمكنا بفخر من خلق ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل بالإضافة لتقديم أعلى جودة بأسعار تنافسية بما يدعم التنمية الوطنية والنهوض بقطاع التجزئة والأغذية المحلية. ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا برؤيتنا في ماجد الفطيم بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة لعملائنا، ومواصلة إسهاماتنا في ازدهار الاقتصاد المصري، والأيدي العاملة المصرية.”

وتماشيا مع مسؤولية ماجد الفطيم للتجزئة تجاه المجتمع المحلي، أطلقت الشركة خلال عام 2023 برنامج التنمية المهنية للخريجين حيث قامت بتعيين 12 خريجًا جامعيًا كأول مجموعة ويشمل البرنامج التدريب العملي المكثف لمدة عامين في عدة أقسام لفهم مختلف جوانب قطاع التجزئة.

وتأكيداً على التزام ماجد الفطيم بالتوسع في مصر، افتتحت الشركة 7 متاجر لكارفور خلال 2023 ليصل اجمالي عدد المتاجر الى 70 متجرا، نجحت من خلالهم أن تصل إلى 36 مليون عميل سنويا من خلال تقديم خيارات متنوعة من منتجات غذائية وغير غذائية تصل إلى 50 ألف منتج– 99% منها من موردين ومنتجين محليين.

تسعى ماجد الفطيم للمزيد من النمو خلال 2024 من خلال ضخ مليار جنيه للخطط التوسعية، وافتتاح 25 متجرا جديدا وبالتالي خلق 1100 فرصة عمل، مع تطوير وإضافة أكثر من 1000 منتج خاص بالعلامة التجارية. وحرصًا من الشركة على تقديم مفاهيم جديدة للتسوق تناسب مختلف شرائح العملاء، تتطلع الشركة إلى توسيع علامتها التجارية سوبيكو القائمة على مفهوم البيع منخفض التكلفة، الذي يجمع ما بين السوبر ماركت التقليدي ومخازن البيع بالجملة. تتطلع الشركة لاستثمار 3.5 مليار جنيه مصري للوصول إلى 140 متجرًا بحلول عام 2030 في دلتا وصعيد مصر وبين مختلف المحافظات الأخرى.