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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توزع 27 ألف كرتونة مواد غذائية للأولى  بالرعاية في المنيا

توزيع السلع الغذائية
توزيع السلع الغذائية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، يولى اهتماما بالغا بالأسر الأولى بالرعاية ، مثمنا دعم مؤسسة بنك الطعام المصرى لأهالى المنيا ، وتقديم 27482 كرتونة مواد غذائية.

 

وذلك ضمن قافلة سلات الغذاء ، لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة ، في إطار المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة ، بالشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعي ، ومؤسسة بنك الطعام المصري ، ضمن برامج ومبادرات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة ، من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير ، لتوفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ، ومنع اى ممارسات احتكارية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين .

 

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، ان إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا ، من مستحقي برنامج تكافل وكرامة ، يأتي برعاية كريمة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وفي سياق المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة ، بإجمالي 27482 كرتونة .

 

لافتاً ،  إلي تحرك 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية ، تم التأكد من صلاحيتها وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة ، وقيام لجان من مديرية التضامن ، بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية لمستحقيها ، وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الإجتماعي .

الجريدة الورقية