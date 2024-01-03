توزع 27 ألف كرتونة مواد غذائية للأولى  بالرعاية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، يولى اهتماما بالغا بالأسر الأولى بالرعاية ، مثمنا دعم مؤسسة بنك الطعام المصرى لأهالى المنيا ، وتقديم 27482 كرتونة مواد غذائية.

وذلك ضمن قافلة سلات الغذاء ، لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة ، في إطار المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة ، بالشراكة بين وزارة التضامن الإجتماعي ، ومؤسسة بنك الطعام المصري ، ضمن برامج ومبادرات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة ، من خلال حزمة من الإجراءات والتدابير ، لتوفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ، ومنع اى ممارسات احتكارية من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين .

من جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، ان إطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا ، من مستحقي برنامج تكافل وكرامة ، يأتي برعاية كريمة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وفي سياق المشروطية الصحية بقرى ومراكز المحافظة ، بإجمالي 27482 كرتونة .

لافتاً ، إلي تحرك 14 شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية ، تم التأكد من صلاحيتها وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة ، وقيام لجان من مديرية التضامن ، بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية لمستحقيها ، وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الإجتماعي .