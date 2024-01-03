AOC تطلق مجموعة شاشات G4 للألعاب في الشرق الأوسط

أعلنت اليوم شركة AOC، المزود الرائد عالميا لحلول شاشات العرض، عن إطلاق شاشتي ألعاب جديدة من طراز AOC 24G4 وAOC 27G4، حيث تم تزويد مجموعة شاشات G4 بلوحة IPS سريعة، وجاءت الشاشة AOC 24G4 بحجم 23.8 بوصة، فيما جاءت شاشة AOC 27G4 بحجم 27 بوصة، كما تم تجهيز الشاشتين بتقنية Adaptive-Sync مما يضمن تجربة لعب لا تقبل المنافسة مع وقت استجابة حقيقي يبلغ 1 مللي ثانية (GTG) ومعدل تحديث يبلغ 180 هرتز، وتعمل ميزة HDR10 على جذب جودة الصورة وترفع أداء الألعاب الخاص بك إلى المستوى التالي! وتقدم متعة بألعاب فائقة السلاسة مع شاشة الألعاب AOC لضمان تحقيق الفوز

صرحت "كارول آن دياس"، مديرة المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشاشات AOC و فيليبس: "إن الغرض من التكنولوجيا هو دفع عجلة التقدم البشري، ونحن في AOC حريصون على تقديم المنتج الأمثل الذي يلبي توقعات وتطلعات المستخدمين، لذلك قمنا بتصميم شاشات الألعاب 180 هرتز، والتي تتيح عرضها بشكل مريح مع مشاهدة رائعة، حيث أن تقديم تجربة أكثر سلاسة هو جوهر منتجاتنا، لمساعدة عملائنا في الحصول على الاستخدام التكنولوجي المتقدم".

نلتزم بمعايير عالية في شاشات AOC مثل الجودة لتكون الخيار الأمثل لمستخدمينا، وضمان أن تكون منتجاتنا مجهزة بدقة عالية وخيارات اتصال متعددة، والتي تعتبر من الخيارات المفضلة للمستخدمين المعاصرين.

السيطرة على المنافسة من خلال خاصية Fast IPS

تعمل تقنية IPS السريعة على التحكم في المنافسة بمعدل 4 أضعاف سرعة تقنية IPS التقليدية. مما يضمن للعملاء أوقات استجابة حقيقية تبلغ 1 مللي ثانية (GTG) وجودة بصرية آسرة، ورفع أداء الألعاب إلى المستوى التالي.

المعيار الرياضات الإلكترونية الاحترافي للألعاب

تجهيز الشاشة لأداء وفقا لمعيار الألعاب الاحترافية، مع معدل تحديث 180 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية ، مما يضمن الاستمتاع بتجربة فائقة السلاسة مع عدم وجود ضبابية مرئية للشاشة لضمان تحقيق الفوز.

تقنية ضد تمزق الصورة يحظى باحترام عالمي

تجربة الألعاب لا يجب أن تكون بين خياري اللعب المتقطع أو الإطارات المكسورة، حيث يمكن الحصول على أداء سلس وخالي من العيوب بأي معدل إطارات تقريبا باستخدام تقنية Adaptive-Sync والتحديث السريع السلس ووقت الاستجابة فائق السرعة.

تسليط الضوء على المرئيات

تتيح الاستمتاع بتجربة بصرية غامرة مع خاصية HDR10 ، وهي النطاق الديناميكي العالي القياسي في الصناعة لتقديم لوحة غنية من الألوان والسطوع والتباين تتجاوز بكثير قدرات الشاشات العادية ، مما يجذب حواسك ويلهمك بشكل إبداعي.

إضفاء العمق على الألوان

تعمل تقنية AOC Super Color على تنشيط تجربة المشاهدة مع المزيد من اللون الأحمر العاطفي والأخضر الساحر والأزرق الهادئ، وباستخدام هذا الحل، يمكن الاستمتاع بدقة ألوان أفضل واستنساخ ألوان واقعي في الصور ومقاطع الفيديو والمزيد.

تواصل العين مع اليدين

أطلق العنان لردود أفعالك عن طريق التبديل إلى وضع تأخر الإدخال المنخفض AOC، حيث يقضي على الرتوش الرسومية، ويعيد هذا الوضع توصيل الشاشة لصالح وقت الاستجابة الأولي ، مما يمنحك أقصى حماس أثناء المنافسة.



وقاية العين من وميض الشاشة

تعمل التكنولوجيا الخالية من الوميض على تقليل الوميض لتمنح تجربة ألعاب أكثر راحة، وتستخدم تقنية AOC الخالية من الوميض (flicker-free) لتوفير تجربة مشاهدة أكثر راحة وصحة، مما يقلل من آثار إجهاد العين أثناء جلسات لعب طويلة ومكثفة.

تقليل إخراج الضوء الأزرق على الموجات القصيرة لعيون أكثر صحة

يضمن إعداد الوضع الأزرق المنخفض تجربة مشاهدة أكثر صحة لاستخدام الكمبيوتر لفترة طويلة دون المساس بألوان الشاشة الزاهية بشكل طبيعي.

قابل للاتصال بأجهزة أخرى

توفر شاشة AOC خيارات اتصال مريحة ، مع دعم كل من HDMI و DisplayPort لتناسب كل من المحترفين والمستخدمين بالمنزل.

أختتمت "كارول" تصريحاتها: "يتطلب بناء جيل جديد من المنتجات المطورة أفضل بنية تحتية إبداعية وذكية، نعتمد في AOC على نتائج البحث والتطوير الخاصة بنا بإضافة اتجاهات واحتياجات العالم التي ساعدتنا على نشر مجموعة مخصصة بسرعة أكبر بكثير مما يمكن أن يكون لدى منافسينا، نحن نواصل عملنا لإبداع منتجات متقدمة ذات قدرات تقنية أقوى بكثير.