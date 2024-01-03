ضبط 17طن ملح و1200 زجاجة زيت بقصد الاتجار في السوق السوداء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 17 طن ملح خشن و1200 زجاجه زيت بقصد الاتجار في السوق السوداء خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق على ان يتم التحفظ على الكميات المضبوطة مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

وفي هذا الإطار تم شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالإشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط، ومحمد صلاح قدري مدير إدارة التموين بمركز منفلوط، ومأموري الضبط القضائي بإدارة تموين القوصية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كإدارات التموين والصحة ومسئولي الاشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة وهو ما أسفر عن ضبط 17 طن ملح خشن بأحد المخازن بناحية قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط حيث تم ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع كميات من الملح الخشن والمتحجر وغير الصالح للاستهلاك الآدمي والمخصص للأغراض الصناعية بإعادة طحنه وتعبئته في عبوات ملح خاصة بعلامات تجارية شهيرة بقصد الغش والتدليس ، كما تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 100 كرتونه زيت بداخل كل كرتونه عدد 12 زجاجة باجمالي مقداره 1200 زجاجه زيت وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.