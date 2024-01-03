15 ألف جنيه تكلفة معيشة الأسرة المصرية شهريًا.. والحد الأدنى 4 الآف

بدأ العام الميلادي الجديد 2024 بزيادات مختلفة للعديد من الشركات، منها مترو الأنفاق التي رفعت أسعار تذاكرها، وكذلك شركات الاتصالات التي رفعت أسعار الباقات وشركة المصرية الاتصالات التي رفعت أسعار الإنترنت المنزلي، وشركات الكهرباء التي رفعت الأسعار بنسبة 20 %.

ومن المرجح أن لم تكن تلك الزيادات الأخيرة في العام فمن المقرر أن ترفع شركات عديدة أسعارها على المواطن، فضلًا عن الارتفاع الكبير في السلع، وهنا سؤال مهم يطرح نفسه كم تحتاج الأسرة المصرية البسيطة من أموال للمعيشة في مصر؟.

متوسط الأسرة المصرية 4 أفراد، فتحتاج الأسرة المصرية في اليوم الواحد ما لا يقل عن 200 جنيه فقط للطعام البسيط، 50 جنيهًا للفطار و100 جنيه للغداء و50 جنيهًا للعشاء، ليصل الإجمالي في الشهر إلى 6 آلاف جنيه للطعام فقط، كما يحتاج المنزل.

ولو ذهب كل فرد في الأسرة إلى الطبيب مرة واحدة شهريًا فتحتاج الأسرة قرابة الـ 2000 جنيه للكشف وشراء الأدوية اللازمة، وعند التحدث عن المواصلات في مصر التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا فتحتاج الأسرة على الأقل قرابة الـ 3 آلاف جنيه في الشهر للإنفاق على المواصلات فقط.

وفي حالة وجود فردين فقط في التعليم في الأسرة فأقل ما يقال إن كل فرد يحتاج إلى ألف جنيه شهريًا للإنفاق على التعليم، لينفق فردين الأسرة ألفين جنيه شهريًا.

وعند الحديث عن المرافق لكل بيت، فالكهرباء تستهلك 300 جنيه شهريًا والمياه 100 والغاز 100 والإنترنت الذي رفع أسعار 200 وباقات الموبايل لكل فرد فيصل الإجمالي إلى 1000 جنيه شهريًا.

ولم نتحدث عن التنزه أو المناسبات العائلية التي تحتاج إلى أموال للإنفاق عليها، ليكون إجمالي ما يحتاجه البيت المصري في الشهر 15 ألف جنيه في ظل وصول الحد الأدنى في مصر إلى 4 آلاف جنيه في الحكومة و3 آلاف و500 في القطاع الخاص، ليطرح هنا سؤال كيف يعيش المواطن في ظل وجود تلك المعادلة المعقدة.

اقتصادي: الأسرة المصرية تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة آلاف جنيه لتلبية احتياجاتها الأساسية

وبدوره، قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الأسرة المصرية تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة بشكل يضمن الحد الأدنى من المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطن.

وأضاف شويتة، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن الأسرة المصرية تحتاج إلى زيادة الدخل الخاص بها وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد، مؤكداً أن ذلك يتطلب وجود العديد من المهارات الإنتاجية وتعلم حرف ومهن جديدة تساهم في زيادة معدلات الدخل للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وأكد عضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، أن ارتفاع الأسعار له العديد من الأسباب الاقتصادية الخارجية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء عالمياً وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة لأعباء كبيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مواجهة زيادة معدلات عجز الموازنة، يتم مواجهته من خلال العمل على زيادة تكلفة بعض الخدمات بشكل محدود حتى تستطيع الدولة مواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.