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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات دور المجموعات بأمم أفريقيا كاملاً

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا

تستعد دولة كوت ديفوار لاستضافة نهائيات بطولة أمم أفريقيا ، في نسختها المقبلة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل ، بتواجد المنتخب الوطني.
 

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ويخوض المنتخب الوطني حاليًا معسكره التحضيري للبطولة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يخوض مواجهة ودية أمام تنزانيا في السابع من شهر يناير الجاري بالقاهرة.

وتأتي مواعيد مواجهات دور المجموعات من البطولة كاملة على النحو التالي :

السبت 13 يناير 2024 :
المجموعة الاولى :
كوت ديفوار – غينيا بيساو


الاحد 14 يناير 2024:
المجموعة الاولى :
نيجيريا – غينيا الاستوائية
المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق 
غانا- الراس الاخضر 
الاثنين 15 يناير :
المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا 
الكاميرون – غينيا 
المجموعة الرابعة:
الجزائر- انجولا 

الثلاثاء 16 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
بوركينافاسو – موريتانيا
المجموعة الخامسة:
تونس- ناميبيا 
مالي- جنوب افريقيا

الاربعاء 17 يناير 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب – تنزانيا 
كونغو الديمقراطية – زامبيا 

الخميس 18 يناير 2024:
المجموعة الاولى:
كوت ديفوار- نيجيريا 
غينيا الاستوائية - غينيا بيساو 
المجموعة الثانية:
مصر- غانا 

الجمعة 19 يناير 2024 :
المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون
غينيا- غامبيا 

السبت 20 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
الجزائر- بوركينافاسو 
موريتانيا – انجولا 
المجموعة الخامسة :
تونس- مالي 

الاحد 21 يناير 2024:
المجموعة الخامسة :
جنوب افريقيا – ناميبيا
المجموعة السادسة :
المغرب – كونغو الديمقراطية 
زامبيا – تنزانيا 

الاثنين 22 يناير 2024:
المجموعة الأولى :
غينيا الاستوائية- كوت ديفوار
غينيا بيساو- نيجيريا 
المجموعة الثانية :
الموزمبيق- غانا 
الراس الاخضر- مصر 

الثلاثاء 23 يناير 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا- السنغال 
غامبيا – الكاميرون
المجموعة الرابعة:
انغولا- بوركينافاسو
موريتانيا – الجزائر 

الاربعاء 24 يناير 2024:
المجموعة الخامسة:
جنوب افريقيا – تونس 
ناميبيا- مالي 
المجموعة السادسة :
تنزانيا – كونغو الديمقراطية 
زامبيا- المغرب 

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