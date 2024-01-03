جدول مباريات دور المجموعات بأمم أفريقيا كاملاً
تستعد دولة كوت ديفوار لاستضافة نهائيات بطولة أمم أفريقيا ، في نسختها المقبلة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل ، بتواجد المنتخب الوطني.
ويخوض المنتخب الوطني حاليًا معسكره التحضيري للبطولة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يخوض مواجهة ودية أمام تنزانيا في السابع من شهر يناير الجاري بالقاهرة.
وتأتي مواعيد مواجهات دور المجموعات من البطولة كاملة على النحو التالي :
السبت 13 يناير 2024 :
المجموعة الاولى :
كوت ديفوار – غينيا بيساو
الاحد 14 يناير 2024:
المجموعة الاولى :
نيجيريا – غينيا الاستوائية
المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق
غانا- الراس الاخضر
الاثنين 15 يناير :
المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا
الكاميرون – غينيا
المجموعة الرابعة:
الجزائر- انجولا
الثلاثاء 16 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
بوركينافاسو – موريتانيا
المجموعة الخامسة:
تونس- ناميبيا
مالي- جنوب افريقيا
الاربعاء 17 يناير 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب – تنزانيا
كونغو الديمقراطية – زامبيا
الخميس 18 يناير 2024:
المجموعة الاولى:
كوت ديفوار- نيجيريا
غينيا الاستوائية - غينيا بيساو
المجموعة الثانية:
مصر- غانا
الجمعة 19 يناير 2024 :
المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون
غينيا- غامبيا
السبت 20 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
الجزائر- بوركينافاسو
موريتانيا – انجولا
المجموعة الخامسة :
تونس- مالي
الاحد 21 يناير 2024:
المجموعة الخامسة :
جنوب افريقيا – ناميبيا
المجموعة السادسة :
المغرب – كونغو الديمقراطية
زامبيا – تنزانيا
الاثنين 22 يناير 2024:
المجموعة الأولى :
غينيا الاستوائية- كوت ديفوار
غينيا بيساو- نيجيريا
المجموعة الثانية :
الموزمبيق- غانا
الراس الاخضر- مصر
الثلاثاء 23 يناير 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا- السنغال
غامبيا – الكاميرون
المجموعة الرابعة:
انغولا- بوركينافاسو
موريتانيا – الجزائر
الاربعاء 24 يناير 2024:
المجموعة الخامسة:
جنوب افريقيا – تونس
ناميبيا- مالي
المجموعة السادسة :
تنزانيا – كونغو الديمقراطية
زامبيا- المغرب