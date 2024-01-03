الدقهاية تبحث رفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بوفد المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بميت غمربحضور رؤساء قطاعات المرافق ومديري مديريات الخدمات المختصة واستهدف اللقاء رفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، وقد استعرض "مختار" عددا من المشكلات والمطالب والاحتياجات التي عرضها السادة المستثمرين بالمنطقة خلال اللقاء وقد وجه "مختار" السادة رؤساء قطاعات المرافق مديري مديريات الخدمات المختصين بالمحافظة بسرعة تحقيق المطالب والاحتياجات وحل المشكلات دعما للاستثمار وتلبية الخدمة للمستثمرين بالمنطقة..

ووجه مختار، بتوفير سيارة اسعاف وسيارة مطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية لتقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملين بالمنطقة بالتعاون مع مديرية الصحة وهيئه الاسعاف بالدقهلية من خلال منسق حياة كريمة بديوان عام المحافظة..

تناول اللقاء مشكلات ومطالب واحتياجات تتعلق بخدمات مياة الشرب والصرف الصحي وبقطاعات الكهرباء والتموين والبيئة والحماية المدنية ومشكلات تتعلق بهيئة الدواء ومباحث التموين.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول للصناعة في مصر ووجه بتطويرها وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ، وتسهيل الإجراءات الاستراديه والتصديرية لمنتجات ومستلزمات الإنتاج.

وحضر الاجتماع ، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية،ورؤساء شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومديري الحماية المدنية ومباحث التموين ومسئولي قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة والضرائب العقارية وهيئة الاسعاف وهيئة سلامة الغذاء، ومنسق حياة كريمة ومديروا الاستثمار والبيئة والمرافق بديوان عام المحافظة ورئيس مركز ومدينة ميت غمر ومسئول التمويل بالبنك الاهلي.