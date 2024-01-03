تشكيل أسوان أمام طنطا في دوري المحترفين

أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان تشكيل التماسيح لمباراة طنطا والتي ستجمع بينهما في الأسبوع الخامس عشر مسابقة دوري المحترفين لموسم 2023-2024.

تشكيل أسوان للمباراة:

مسعد عوض، علي فتحي، إسلام جمال، حسام عرفات، محمود صلاح، محمد مرسي، صابر الشيمي، أحمد أيمن، مصطفى عناني، إبراهيم البهنسي، موسى كيساي

وخاض أسوان 14 مباراة وحقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في 6 آخرين، وتلقى الخسارة في 4 مباريات ويملك في رصيده 18 نقطة.

حيث جاء تشكيل أبناء السيد البدوي علي النحو التالي :

أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمي

خط الظهر : أحمد حسني ، نصر عبد الرازق ، احمد علي ، أسامة النجار

خط الوسط : حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف

وفي الهجوم : كريم أسامة

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، ساهر زيادة ، إبراهيم جمال ، فارس طارق ، محمد السيد ، الحسيني سمير، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، نانا آنتوي