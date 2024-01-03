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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل أسوان أمام طنطا في دوري المحترفين

أسوان
أسوان

أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان تشكيل التماسيح لمباراة طنطا والتي ستجمع بينهما في الأسبوع الخامس عشر مسابقة دوري المحترفين لموسم 2023-2024.

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تشكيل أسوان أمام طنطا في دوري المحترفين

 تشكيل أسوان للمباراة: 

مسعد عوض، علي فتحي، إسلام جمال، حسام عرفات، محمود صلاح، محمد مرسي، صابر الشيمي، أحمد أيمن، مصطفى عناني، إبراهيم البهنسي، موسى كيساي

 وخاض أسوان 14 مباراة وحقق الانتصار في 4 مباريات، وتعادل في 6 آخرين، وتلقى الخسارة في 4 مباريات ويملك في رصيده 18 نقطة. 

حيث جاء تشكيل أبناء السيد البدوي علي النحو التالي :

أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمي 
خط الظهر : أحمد حسني ، نصر عبد الرازق ، احمد علي ، أسامة النجار

خط الوسط : حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح ، محمد عاطف

وفي الهجوم : كريم أسامة

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، ساهر زيادة ، إبراهيم جمال  ، فارس طارق ، محمد السيد ، الحسيني سمير، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، نانا آنتوي 

الجريدة الورقية