وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديري العموم استعدادًا لامتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية

اجتمع اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بمديري العموم، مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لبحث سبل الاستعدادات النهائية الاخاصة بامتحانات نصف العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه وكيل تعليم الأقصر بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية فيها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفئ المعلمين لتقديم هذه المحاضرات على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.

وأوصى الموجهين بتقييم أداء المعلمين خلال الفصل الدراسي الأول؛ وذلك للوقوف على النقاط الإيجابية وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، بغرض التحسين المستمر.

وعُقِد الاجتماع بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

وفي السياق ذاته وجه خالد مديري الإدارات التعليمية بتقديم خطط واضحة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس داخل كل إدارة.