حدث Samsung Unpacked الأول لعام 2024 يقام في 17 يناير

سيأتي حدث Unpacked الخاص بشركة Samsung في وقت مبكر من هذا العام، لذا قم بتعيين التقويم الخاص بك ليوم 17 يناير. عادةً ما تنطلق هذه الأحداث في الأسبوع الأول من شهر فبراير، لذا يعد هذا تغييرًا مثيرًا للاهتمام، نظرًا لقربها من معرض CES 2024. سيكون هذا حدثًا شخصيًا، في مركز SAP في سان خوسيه، ولكن سيتم بثه مباشرةً أيضًا عبر قنوات سامسونج المتنوعة، بما في ذلك YouTube.

هذه شركة Samsung، لذا فهي لا تعلن عن أي تفاصيل بخصوص Unpacked لهذا العام. ومع ذلك، لدينا بعض الأفكار. من المحتمل جدًا أن الشركة لن تعلن فقط عن وصول سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Galaxy S24، ولكنها ستفتح الطلبات المسبقة فورًا بعد الحدث. ولتحقيق هذه الغاية، بدأت الشركة بالفعل برنامج "الحجز المسبق" حيث تقوم بإدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني لطلب شيء ما مسبقًا.

لن تعرف ما طلبته مسبقًا حتى 17 يناير. ولحسن الحظ، لا يوجد أي التزام هنا، بل وستحصل على رصيد بقيمة 50 دولارًا لشراء أي أجهزة قامت سامسونج بإعدادها. قدمت الشركة عرضًا مشابهًا العام الماضي، لذا لا بد أن الأمر قد نجح.

بالحديث عن العام الماضي، حصلنا على خط Galaxy S23 بكل مجده. كان هاتفي Galaxy S23 وS23+ عبارة عن تحديثات طفيفة، لذلك ربما يرفع S24 الرهان قليلاً. وفي عام 2022، كشفت سامسونج عن خط الهواتف الذكية Galaxy S22. هل ترى نمطا؟ تمامًا مثلما تميل شركة Apple إلى استخدام شهر سبتمبر لإعلانات iPhone الجديدة، تقوم Samsung بإسقاط هواتف Galaxy الذكية الجديدة في Unpacked.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن العرض التقديمي سيكون مجرد هواتف Galaxy S24 الذكية. تميل سامسونج أيضًا إلى الإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمول في أول إصدار Unpacked كل عام، حتى نتمكن من الحصول على Galaxy Book4 أو شيء مشابه