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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصة جندى بين الموسيقى والباليه والدراما بالاوبرا

جانب من عرض أوركسترا
جانب من عرض أوركسترا القاهرة السيمفوني

استمرارًا لـ خطط وزارة الثقافة الهادفة التي تهدف إلى  إلقاء الضوء على أعمال الموسيقى العالمية البارزة تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد .

تفاصيل حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني 

يقام الحفل في الثامنة مساء السبت 6 يناير علي المسرح الكبير، على أن يضم  العرض الموسيقي المسرحى قصة جندى للمؤلف الروسى العالمى ايجور سترافنسكى والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس وترجمة الدكتورة هناء فريد والتصميم المسرحى محمد عبد الرازق . 

ويدور حول جندى عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذى يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية ( الفيولينة التى ترمز لروح الجندي ) بالكتاب الذى يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الاحداث . يعزف موسيقى العرض اوركسترا حجرة يضم 7 عازفين هم فابيان هوجلي ( كلارنيت ) ، اناتولي كسيليف ( باسون ) ، وليد جبر ( ترومبيت ) ، زافار ازيموف ( ترومبون ) ، تقى على ( بركشن ) ، لورا فيرتانين (فيولينه) ، أحمد اسامة ( دبل باص ) ، تمثيل رشا الوكيل ويصاحبهم تابلوهات حركية من تصميم مناضل عنتر يؤديها احمد محمد (الشر) ، محمد عبد العزيز(الجندى) ويلعب دور الراوى الدكتور محمد عبد المعطى . 

" قصة جندى " كتبها سترافنسكي عام 1918 مستلهماً التراث الفلكلورى الروسى مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية ، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة في نفس العام عمل فنى غريب وغير مألوف.

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