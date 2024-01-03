الدقهلية تنافش استرداد أراضي أملاك الدولة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، علي أن الحفاظ علي حقوق وأراضي الدوله والمواطنين هو واجب وطني وديني ومهني علينا جميعاً الالتزام به ، وشدد علي ضرورة حصر أراضي أملاك الدوله واسترداد الأرضي التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق لإعادة استغلالها في مشروعات قوميه تخدم المواطنين وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول سواء كانت أراضي فضاء أو منشآت.

جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظه ، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد المحافظ، أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

وأشار مختار، إلى أن التخطيط والتنظيم والرقابة والمتابعة هما أساس متطلبات الوظيفة لأي مسئول وأساس النجاح والتفوق والاستعداد المسبق والمخطط للعمل هو سر التميز.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى علي الاستعداد والتنظيم الرائع والغير مسبوق خلال اصطفاف المعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث والذي اظهر بشكل مشرف وأكد علي مدي استعداد المحافظة الكامل لمواجهة أي أزمة او كارثة قد تقع .

وقال إن نجاح إدارة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظه وتفوقها جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد من جميع اعضاء الجهاز التنفيذي حتي أصبحت اليوم مثل يحتذي به في جميع المحافظات وأصبح فريق إدارة المخلفات الصلبه اليوم يتم الاستعانة بهم من قبل وزارة التنمية المحلية لتدريب ونقل خبرات محافظة الدقهليه في ملف منظومة المخلفات الصلبه الي جميع المحافظات .

ووجه بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعه والوحدات المحلية والتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .

وشدد على تكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها، مشدداً تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية .

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات ، شملت الموافقة علي تقرير صفة النفع العام لمدرسة الناصرية الابتدائيه بالمنزلة المستأجرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، وتمت الموافقه علي توفير مقر مؤقت لمكتب بريد ميت غمر بمساكن المحطة التابعة للوحدة المحلية بميت غمر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء مبني بريد ميت غمر .

وتمت الموافقه علي مقر مؤقت لمكتب بريد دقادوس لحين صدور قرار التخصيص من رئيس الوزراء لقطعة الأرض المخصصة من المجلس التنفيذي لإنشاء مكتب بريد عليها .

كما تمت الموافقة علي تأجير مقر لصالح وحدة الشئون الاجتماعية بقرية سنفا مركز ميت غمر بمبني مجمع المصالح الحكومية بالوحدة المحلية بسنفا.

وتمت الموافقه ايضا علي تخصيص قطعة أرض أملاك دوله لصالح مركز ومدينة المنصوره لتطوير وتوسعة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.