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الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بالتزامن مع ذكرى رحيل قاسم سليماني .. انفجار قرب مقبرة كرمان مقر دفنه

قاسم سليماني
قاسم سليماني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة كرمان المدفون فيها قاسم سليماني في محافظة كرمان.

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ويتزامن هذا الانفجار مع الذكرى السنوية الـ4 لمقتل سليماني في بغداد.

ووفقًا لوكالة الانباء الروسية، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع إصابات وظهرت في مقاطع الفيدو المنتشرة عمليات نقل للمصابين والجرحى في موقع الانفجار، وتحدث التلفزيون الإيراني عن انفجار إسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني.

وكانت الصحف الإيرانية، احتفلت منذ ايام بذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد مطلع عام 2020.

وتأتي الذكرى السنوية بالتزامن  مع مقتل رضي موسوي أحد المقربين من سليماني وأكبر مستشاري نظام طهران في سوريا، بغارات إسرائيلية استهدفت مكان تواجده في دمشق.

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