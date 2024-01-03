الزمالك يعلن زيادة اسعار العضوية بالنادي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب زيادة القيمة المادية لأسعار العضوية في النادي بداية من شهر مارس المقبل، لاسيما وأن القيمة الحالية للعضوية لا تناسب مع اسم وحجم الزمالك.

و سيستمر مجلس إدارة نادي الزمالك في تلقي طلبات عمل العضوية بالأسعار الحالية في الوقت الراهن قبل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة .

وستشهد الفترة المقبلة قبول عدد محدد من العضويات وفقا للشروط التي سيحددها مجلس إدارة نادي الزمالك.

في سياق اخر خاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي

وعاد اللاعبان إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً للاعبين لتنفيذه ، بعد عودتهما إلى القاهرة في الساعات الماضية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الفريقين الأبيض والأزرق لخوض المباراة الودية المقرر لها بعد قليل بين لاعبي الزمالك على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي :

حراسة المرمى : معاذ علاء الدين

خط الدفاع : مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي .



وجاء تشكيل الفريق الأزرق كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي - محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الجزيري .