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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لجميع الإخوة الأقباط من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

جاء بها:

                           

بصادق مشاعر التقدير يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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