وزير الداخلية يهنئ الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لجميع الإخوة الأقباط من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:

بصادق مشاعر التقدير يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.