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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وزير الداخلية يهنىء بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:

بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير بشخصكم الكريم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر.. يُسعدني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة.. الخير والتكامل.. والمحبة والإزدهار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير.                           

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