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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك في مران اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش  المباراة الودية المقامة اليوم  الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي

وعاد اللاعبان  إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً للاعبين لتنفيذه ، بعد عودتهما إلى القاهرة في الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ، في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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