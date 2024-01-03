وزير الداخلية يهنىء رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:

يسعدني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر.. عن مكنون إعتزازى وعظيم إمتنانى راجياً لكم جميعًا.. أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية.. ودوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية مزيداً من الرفعة والإستقرار.. وكـل عــام وأنتــم بخــير.