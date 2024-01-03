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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

90 شاحنة تعبر ميناء رفح البري اليوم تمهيدًا لإدخالها إلى غزة

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

دخلت 90 شاحنة من ميناء رفح البري اليوم الأربعاء إلى معبري "العوجة وكرم أبوسالم" تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة؛ بعد تنفيذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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وقال مصدر مسئول في ميناء رفح البري بشمال سيناء - في تصريح صحفي اليوم -: "إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، ومن بينها 4 شاحنات وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة".

وأضاف المصدر: أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ؛ لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

فيما استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، الأربعاء، الجرحى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية والجوازات المصرية.

وقال مصدر مسئول في ميناء رفح بشمال سيناء - في تصريح صحفي اليوم - : إنه تم التنسيق لاستقبال عدد 15 جريحا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف المصدر: أنه جرى التنسيق أيضًا لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 120 فلسطينيًا من حملة الجوازات الأجنبية.

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