عاجل
عاجل.. القسام تشن هجوم بشواظ والياسين 105على جنود الاحتلال في حي التفاح مصطفى مدبولي: تابعنا الانتقادات بعد رفع الأسعار.. والدولة تنحاز للمواطن البسيط عاجل.. 53 قتيلا وأكثر من 70 جريحا بين زوار قبر قاسم سليماني في إيران حميدتي يزور كينيا.. يعلن رؤيته لرئيس البلاد لوقف الحرب
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

جاء بها:

 

يسُرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. ونحن نحتفل  بتلك المناسبة فى كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة .. نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله .. لتبقى أبد الدهر منارة .. تهدى البشرية.. قيم الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والإعتدالْ .. وكـل عــام وقداستكم بخــير.

مواد متعلقة

تنفيذ 58 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

ضبط 135 قطعة سلاح ناري بحوزة 124 متهمًا

رصد 419 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط عنصر إجرامي يروج عقاقير محظور تداولها في الوراق

تحرير 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

رصد 1623 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية
الجريدة الورقية