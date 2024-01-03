وزير الداخلية يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء بها:

يسُرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. ونحن نحتفل بتلك المناسبة فى كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة .. نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله .. لتبقى أبد الدهر منارة .. تهدى البشرية.. قيم الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والإعتدالْ .. وكـل عــام وقداستكم بخــير.