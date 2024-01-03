رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المحامي العام لنيابات الإسماعيلية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المستشار محمد موسى البعبولي المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، مؤكداً أن الجامعة تُرحب بزيارته وتتشرف بتواجده في رحاب كلية التربية الرياضية.

جاء ذلك أثناء حضور المستشار البعبولي لرسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

ومن جانبه - قدم المستشار البعبولي الشكر لرئيس الجامعة والقيادات الجامعية على حسن الاستقبال.

الرسالة للباحثة عزيزة عبد العظيم مصطفى، تحت عنوان : تأثير برنامج تأهيلي حركي على كفاءة مفصل الركبة بعد جراحة تغيير المفصل للسيدات من (50-60) سنة.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كل من الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نادر شلبي أستاذ البيولوجيا الرياضية، الدكتور محمد عبد الرازق أستاذ الفسيولوجيا الرياضية، والدكتور أحمد عاطف الشلقامي الأستاذ المساعد بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية.