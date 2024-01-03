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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس النواب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للأخوة المسيحيين تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء في نص التهنئة: الزميلات والزملاء الإعزاء: شعب مصر العظيم تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظرا لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعا بكل الخير والسرور.

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لذلك، يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعا عاما موفقا وعيدا سعيدا مباركا ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.

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