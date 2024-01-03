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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بـ7 تشكيلات عصابية خلال حملات أمنية موسعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

أسفرت جهودها فى  مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط (7) تشكيلات عصابية ضموا (27) متهما ارتكبوا (31) حادثا متنوعا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: تم ضبط (19) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: تم ضبط عدد (17) متهما.

المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية

 

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

 

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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