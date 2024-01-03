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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

محمد مدينة: قانون الأراضي الصحراوية جاذب للاستثمار

النائب محمد مدينة
النائب محمد مدينة

أكد النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، أننا مقبلون على مرحلة جديدة لجلب المزيد من الاستثمارات لجعل الشارع راضيًا عن أداء النواب.

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وأضاف مدينة خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم أن حزمة القوانين التى ظهرت بداية من العام الجديد تؤكد أن لدينا أرضية جيدة، القانون جاذب للاستثمار خاصة وأن الأراضى الصحراوية منجم كبير وثروات تمتلكها الدولة المصرية لاستخدامها فى أية مشروعات لإحداث طفرة فى الإنتاج.

وتابع مدينة، كانت هناك مخاوف من تملك الأراضي للأجنبى، واليوم أصبحنا دولة لها سيادة تحافظ على أمنها القومي ولا يوجد مانع من إصدار تشريع يجيز للمستمثر تملك الأراضى بضوابط صارمة ولا يوجد لدينا تخوف فى ظل القيادة الحكيمة الرشيدة العاقلة القوية.

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