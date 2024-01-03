محمد مدينة: قانون الأراضي الصحراوية جاذب للاستثمار

أكد النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، أننا مقبلون على مرحلة جديدة لجلب المزيد من الاستثمارات لجعل الشارع راضيًا عن أداء النواب.

وأضاف مدينة خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم أن حزمة القوانين التى ظهرت بداية من العام الجديد تؤكد أن لدينا أرضية جيدة، القانون جاذب للاستثمار خاصة وأن الأراضى الصحراوية منجم كبير وثروات تمتلكها الدولة المصرية لاستخدامها فى أية مشروعات لإحداث طفرة فى الإنتاج.

وتابع مدينة، كانت هناك مخاوف من تملك الأراضي للأجنبى، واليوم أصبحنا دولة لها سيادة تحافظ على أمنها القومي ولا يوجد مانع من إصدار تشريع يجيز للمستمثر تملك الأراضى بضوابط صارمة ولا يوجد لدينا تخوف فى ظل القيادة الحكيمة الرشيدة العاقلة القوية.