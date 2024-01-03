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الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يستعد لتلقي 7 ملايين يورو من "فيفا"

ريال مدريد
ريال مدريد

يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعويضا لريال مدريد بسبب إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في فترة التوقف الدولي.

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فينيسيوس يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

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عودة فينيسيوس لقائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني


كان فينيسيوس تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام كولومبيا في شهر نوفمبر الماضي بتصفيات كأس العالم 2026.
ومن المتوقع عودة فينيسيوس للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة ريال مايوركا والمشاركة من جديد بعد غياب شهرين، ويستعد الملكي للحصول على مبلغ 400 ألف يورو من "فيفا" وفقا للوائح حماية الأندية خلال فترة التوقف الاتحاد الدولي.
وواصلت التقارير أنه تنص لوائح فيفا بشأن إصابات اللاعبين مع منتخبات بلادهم، على تعويض الأندية على أساس الراتب الثابت للاعب في حال تعرضه للإصابة خلال المباراة، والغياب أكثر من 28 يوما متتاليا.

ويسعد فيفا لإرسال مبلغ مالي لريال مدريد تعويضا لفترة غياب فينيسيوس عن الملكي، وسيدفع إلى 7 ملايين و500 ألف يورو كحد أقصى، ويتم احتساب المبلغ على أساس تعويض يومي يصل إلى 20 ألف و548 يورو، بحد أقصى 365 يوما.
 

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