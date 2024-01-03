تجويع ويُتم وتشريد.. رئيس الوزراء الفلسطيني يندد بالوضع المأساوي لغزة

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بأوضاع قطاع غزة لكونه يشهد حالة جوع وتجويع، مشيرا إلى أن المشاهد الواردة من القطاع صادمة للفلسطينيين والعالم، وهي مشاهد لأطفال رضع دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، بعد 89 يومًا من التجويع لغرض القتل.

وأضاف اشتية - في مُستهل جلسة الحكومة المُنعقدة بمدينة (رام الله) - : "الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام".

وتابع" أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، فالاحتلال الإسرائيلي مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي في ذلك".

وأدان اشتية، جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان، وتقدم بالشكر لدولة جنوب إفريقيا على رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تدفع إسرائيل ثمن الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب.

وفيما يتعلق بأموال المقاصة الفلسطينية المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، أكد اشتية أن الأمور ما زالت تراوح مكانها، وهناك وساطات دولية في هذا الموضوع.