ننشر أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

أصدرت مصلحة الشهر العقاري، منشورًا تم تعميمه علي جميع المكاتب بشأن رسوم جديدة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي بداية من الأول من يناير 2024، حيث يتم تطبيق رسوم جديدة على عقود التسجيل الخاصة ببيع السيارات سواء الأجرة أو الملاكي أو الموتوسيكلات والنقل والمقطورات والجرارات والأتوبيسات والميكروباصات.

وجاءت الرسوم الجديدة المُطبقة على تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على كل مرتادي الشهر العقاري بمختلف فروعه لتسجيل بيع أي مركبة، وتوضع الرسوم على حسب موديل السيارة وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.

ويحتوي الجدول الخاص برسوم تسجيل عقود بيع السيارات الأجرة والملاكي على رسوم توقيع العقد، ورسوم العقد، ورسوم إدارية، وبعد توقيع العقد يتم إخطار إدارة المرور بذلك الأمر، فتتمكن الإدارة من نقل رخصة السيارة باسم المشتري بدلا من اسم البائع، وتوضع الرسوم على حسب قيمة شراء السيارة التي يتم تسجيلها في الشهر العقاري.

وشملت الرسوم الآتي:

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة