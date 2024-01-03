بفرمان معتمد جمال مباراة ودية للاعبي الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب النادي بدلاً من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها اليوم الموافق 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته.

محمد صبحي

وعلى الجانب الآخر، ترددت أنباء قويه عن توقيع محمد صبحى حارس مرمي نادى الزمالك العائد من الإيقاف والمعروض بقرار من مجلس الإدارة للبيع على خلفية معاقبته منذ أكثر من شهر لخروجه من معسكر الفريق ليلة مباراه زد مع زميليه أحمد فتوح ومصطفى الزناري لفريق بيراميدز لينتقل إليه بعد نهاية الموسم الحالي خصوصا أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادى حاليا حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم بحسب لوائح الفيفا.



ويعانى محمد صبحى من تجاهل مجلس الإدارة الذي جدد عقد زميله أحمد فتوح وسمح له بالعودة إلى التدريبات بينما لم يبت حتى وقتنا هذا فى أمر صبحى والزناري ومازال قرار عرضهما للبيع ساريا وهو مادفع الحارس للتوقيع الجبار المجلس لاتخاذ قرار بالبت في أمره