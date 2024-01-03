شكر وتقدير لإدارة مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

يتقدم الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد والكاتب الصحفي هشام الهلوتى والكاتب الصحفى سامى أبو العز رئيس التحرير التنفيذي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور محمود المعداوى مدير عام مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقى والدكتور محمد فتحى نائب مدير المستشفى، والدكتورة مايسة عثمان رئيس وحدة القسطرة، والدكتور محمد رمضان استشاري القلب، وفريق التمريض ميس حميدة عزيز وميس رنا حسن وميس مها عبد المعطي لرعايتهم الفائقة للأخ والصديق أمجد مصباح الناقد الفني خلال فترة علاجه بالمستشفى من قصور في الشريان التاجي.

خالص الأمنيات لإدارة المستشفى بمزيد من الإنجازات والتطوير لصالح المرضى.