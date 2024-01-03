طرح مواد غذائية مدعمة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض ، وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي ، (مطاي – سمالوط) ، عن طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة، تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ، بمنافذ بيع أحياء شمال وجنوب بمدينة مطاي ، كما تم توزيع 10,280 كرتونة مواد غذائية مدعمة من وزارة التضامن الإجتماعي ، بقري مركز سمالوط ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وفي مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، تابعت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" حيث تم توزيع السكر بأسعار مخفضة للمواطنين ، والمرور على منافذ بيع السلع الغذائية ، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية ، من تخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها ، كما تم التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وفى مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية بطرح وتوزيع مواد غذائية مدعمة ، بمنافذ قرى (أبو جرج -بني علي - صندفا - شلقام)، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" حيث تضم الكرتونة (أرز - مكرونة - شاي - ملح) ، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

كما تواصل الوحدات المحلية ، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعتمدة ، وصلاحية المنتجات المعروضة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية ، او التلاعب بأسعارها ، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.