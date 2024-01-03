رصد 419 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (419) قضية مواد مخدرة بإجمالى (471) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (122,957 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (45,945 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,681 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,125 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,167كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (499 جراما).

(2967) قرصا مخدرا.

المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.