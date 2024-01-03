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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 145 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة .

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء ، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 145 حالة تعدِِ منها ،  97حالة تعدِِ في مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا بقري ، (الحسينية- صندفا - أبوجرج) ، وحى غرب المدينة ، و19حالة تعدِِ بقريتي ، ( برندوها – منبال) ،  وحي غرب وجنوب مدينة مطاى  شمال المحافظة ، وفى مراكز ( سمالوط والمنيا وملوى)، تم إزالة 29 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 7حالات تعدِِ بشوارع وأحياء الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط،إلى جانب إزالة 15حالة تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا ، بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان) ، وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تم إزالة 7 حالات بقرى ، ( ابشادات – المعصرة ) والأحياء الرئيسية بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

الجريدة الورقية