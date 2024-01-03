إزالة 145 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة .

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء ، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 145 حالة تعدِِ منها ، 97حالة تعدِِ في مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا بقري ، (الحسينية- صندفا - أبوجرج) ، وحى غرب المدينة ، و19حالة تعدِِ بقريتي ، ( برندوها – منبال) ، وحي غرب وجنوب مدينة مطاى شمال المحافظة ، وفى مراكز ( سمالوط والمنيا وملوى)، تم إزالة 29 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 7حالات تعدِِ بشوارع وأحياء الرئيسية بمركز ومدينة سمالوط،إلى جانب إزالة 15حالة تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا ، بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان) ، وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، تم إزالة 7 حالات بقرى ، ( ابشادات – المعصرة ) والأحياء الرئيسية بالمدينة ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.