اختناقًا بالغاز.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمقطم

شهدت منطقة المقطم، اليوم، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق، إثر تسريب غاز داخل شقتهم، ليتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ورد بلاغ يفيد بوقوع تسريب غاز داخل شقة سكنية مساكن أطلس بالمقطم، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

رصد 1623 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية



واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، خلال 24 ساعة، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1623) قضية متنوعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.