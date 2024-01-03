لجنة تظلمات التأهيل الخاصة بالإعاقات الحركية تعقد اجتماعا لاستقبال الحالات بالمنيا

عقدت لجنة تظلمات التأهيل الخاصة بالإعاقات الحركية بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، بالتعاون مع المجلس الطبي في المنيا، اجتماعا لاستقبال حالات الاعاقة الحركية وفحصها.

ترأس الإجتماع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، أماني تامر علي وكيل المديرية ، والدكتورة ميرفت سعد رئيس المجلس الطبى بالمنيا، والدكتور احمد على استشارى العظام ووليد محمد فتحي مدير إدارة التأهيل.

حيث تم عرض 24 حالة إعاقة حركية أمام اللجنة، وهما مطابقين للشروط المحددة، وتأتي هذه اللجنة في إطار الإهتمام المستمر من وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ، وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع ، لتحقيق التكافل الاجتماعي وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.