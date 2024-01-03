الأزمة المالية تضرب نادي أسوان ورحيل الجهاز الفني

تشهد أروقة مجلس إدارة نادي أسوان تطورات مُتسارعة، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وكشفت مصادرمقربة، إن أسوان لا يمتلك القدرات المالية لمنافسيه من أندية دورى المحترفين، إذ يتمتع بتروجيت ولافينا وحرس الحدود بدخل أعلى، بينما لا يزال كل من القناة وراية يتمتعون بقوة مالية متفوقة بشكل كبير.

وأضافت المصادر أن هشام زكريا المدير الفنى للفريق قرر حزم حقائبة والرحيل عن زهرة الجنوب بعدما فلشت الإدارة فى توفير الصفقات الجديده التى طلبها لتدعيم الفريق فى الميركاتو الشتوى الحالى وستكون مباراة اليوم أمام طنطا هى اخر لقاء له مع الفريق.

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